В пакистанском городе Гуджранвала невеста Саба Туфайл умерла от огнестрельного ранения, полученного по дороге домой после свадебного приема. По данным Dawn, полиция подозревает в нападении мужчину, чье предложение о браке ранее отвергла семья погибшей.

Нападение по дороге домой

Саба Туфайл, жительница района Нью-Гулшан-Колони, вышла замуж за Суфиана, также жителя Гуджранвалы, в пятницу. Свадебный прием состоялся в субботу в банкетном зале района Шалимар-Таун на дороге GT Road.

Когда супруги ехали на автомобиле домой, возле Чунги №10 их машину перехватили двое мужчин на мотоцикле. По информации полиции, после остановки автомобиля один из нападавших, названный Сарфразом, силой сел в салон и выстрелил в женщину из пистолета. Пуля попала ей в грудь, а нападавшие скрылись на мотоцикле.

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Раненую доставили в больницу Гуджранвалы в критическом состоянии, однако она умерла во время лечения. На месте работали полиция и специалисты Агентства судебной экспертизы Пенджаба, которые собрали доказательства.

Дело зарегистрировали против трех человек

Департамент по борьбе с преступностью Гуджранвалы зарегистрировал дело против трех человек: Сарфраза, его двоюродной сестры Аруб из города Вазирабад и неустановленного сообщника. Дело открыли по заявлению брата погибшей Иджаза Ахмеда в соответствии со статьями 302, 311, 109 и 34 Уголовного кодекса Пакистана.

По предварительным данным следствия, Саба Туфайл дружила с Аруб: обе работали на фабрике и навещали друг друга дома. Следователи считают, что Сарфраз познакомился с Сабой в доме Аруб, а после отклонения его предложения о браке мог затаить обиду на нее и ее семью. Заявитель также сообщил, что Аруб присутствовала на свадебном мероприятии.

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