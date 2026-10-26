在巴基斯坦城市古杰兰瓦拉，新娘萨巴·图费尔在婚宴后回家途中遭枪击，因枪伤死亡。据《黎明报》报道，警方怀疑袭击者是一名男子，此人的求婚此前遭死者家人拒绝。

回家途中遇袭

新古尔尚殖民区居民萨巴·图费尔于周五与同为古杰兰瓦拉居民的苏菲安结婚。婚宴于周六在GT Road沿线沙利马尔镇地区的一家宴会厅举行。

这对夫妇驾车回家时，在Chungi 10号附近被两名骑摩托车的男子拦截。警方称，汽车停下后，其中一名被指认为萨尔弗拉兹的袭击者强行进入车内，用手枪向该女子开枪。子弹击中她的胸部，袭击者随后骑摩托车逃离。

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伤者被送往古杰兰瓦拉医院时情况危急，但在治疗期间死亡。警方和旁遮普法医科学局专家在现场工作并收集了证据。

案件针对三人立案

古杰兰瓦拉犯罪控制部门已针对三人立案：萨尔弗拉兹、他来自瓦济拉巴德市的表妹阿鲁布，以及一名身份不明的同伙。案件根据死者兄弟伊贾兹·艾哈迈德的报案，依据巴基斯坦刑法第302、311、109和34条立案。

根据初步调查结果，萨巴·图费尔与阿鲁布是朋友：两人都在一家工厂工作，并在家中互相拜访。调查人员认为，萨尔弗拉兹是在阿鲁布家中认识萨巴的，在其求婚被拒绝后，可能对她及其家人心怀怨恨。报案人还表示，阿鲁布当时在婚礼活动现场。

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