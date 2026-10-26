У Пакистані наречену застрелили після весільного прийому — Dawn

У пакистанському місті Гуджранвала наречена Саба Туфайл померла від вогнепального поранення, якого зазнала дорогою додому після весільного прийому. За даними Dawn, поліція підозрює в нападі чоловіка, чию пропозицію про одруження раніше відхилила родина загиблої.

Напад дорогою додому

Саба Туфайл, мешканка району Нью-Гулшан-Колоні, одружилася із Суфіаном, також жителем Гуджранвали, в п’ятницю. Весільний прийом відбувся в суботу в банкетній залі району Шалімар-Таун на дорозі GT Road.

Коли подружжя їхало автомобілем додому, біля Чунгі №10 машину перехопили двоє чоловіків на мотоциклі. За інформацією поліції, після зупинки автомобіля один із нападників, якого назвали Сарфразом, силоміць сів до салону та вистрілив у жінку з пістолета. Куля влучила їй у груди, а нападники втекли на мотоциклі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Поранену доправили до лікарні Гуджранвали в критичному стані, однак вона померла під час лікування. На місці працювали поліція та фахівці Агентства судової експертизи Пенджабу, які зібрали докази.

Справу зареєстрували проти трьох осіб

Департамент боротьби зі злочинністю Гуджранвали зареєстрував справу проти трьох осіб: Сарфраза, його двоюрідної сестри Аруб із міста Вазірабад та невстановленого спільника. Справу відкрили за заявою брата загиблої Іджаза Ахмеда відповідно до статей 302, 311, 109 і 34 Кримінального кодексу Пакистану.

За попередніми даними слідства, Саба Туфайл дружила з Аруб: обидві працювали на фабриці та навідували одна одну вдома. Слідчі вважають, що Сарфраз познайомився із Сабою в будинку Аруб, а після відхилення його пропозиції про шлюб міг затаїти образу на неї та її родину. Заявник також повідомив, що Аруб була присутня на весільному заході.

Читай нас у