W pakistańskim mieście Gujranwala panna młoda Saba Tufail zmarła od rany postrzałowej, której doznała w drodze do domu po przyjęciu weselnym. Według Dawn policja podejrzewa o atak mężczyznę, którego propozycję małżeństwa rodzina zmarłej wcześniej odrzuciła.

Atak w drodze do domu

Saba Tufail, mieszkanka dzielnicy New Gulshan Colony, poślubiła w piątek Sufiana, również mieszkańca Gujranwali. Przyjęcie weselne odbyło się w sobotę w sali bankietowej w dzielnicy Shalimar Town przy GT Road.

Gdy małżonkowie jechali samochodem do domu, w pobliżu Chungi nr 10 ich auto zostało zatrzymane przez dwóch mężczyzn na motocyklu. Według policji po zatrzymaniu samochodu jeden z napastników, wskazany jako Sarfraz, siłą wsiadł do środka i strzelił do kobiety z pistoletu. Kula trafiła ją w klatkę piersiową, a napastnicy uciekli na motocyklu.

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Ranną przewieziono w stanie krytycznym do szpitala w Gujranwali, jednak zmarła podczas leczenia. Na miejscu pracowali policjanci oraz specjaliści z Pendżabskiej Agencji Nauk Sądowych, którzy zebrali dowody.

Sprawę zarejestrowano przeciwko trzem osobom

Departament Kontroli Przestępczości w Gujranwali zarejestrował sprawę przeciwko trzem osobom: Sarfrazowi, jego kuzynce Arub z miasta Wazirabad oraz niezidentyfikowanemu wspólnikowi. Sprawę wszczęto na podstawie skargi brata zmarłej, Ijaza Ahmeda, zgodnie z artykułami 302, 311, 109 i 34 pakistańskiego kodeksu karnego.

Według wstępnych ustaleń śledztwa Saba Tufail przyjaźniła się z Arub: obie pracowały w fabryce i odwiedzały się w domach. Śledczy uważają, że Sarfraz poznał Sabę w domu Arub, a po odrzuceniu jego propozycji małżeństwa mógł żywić urazę do niej i jej rodziny. Składający skargę poinformował również, że Arub była obecna na uroczystości weselnej.

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