W Izraelu koalicja premiera Binjamina Netanjahu nie ma już większości parlamentarnej, jednak jego partia Likud pozostaje najsilniejszą siłą polityczną. Poinformowano o tym w analizie Der Spiegel, opublikowanej 28 października 2026 roku.

Pozycja Netanjahu po wyborach

Publikacja zauważa, że Netanjahu może pozostać u władzy mimo utraty większości przez jego koalicję. W podpisie pod zdjęciem premiera przy kabinie wyborczej Der Spiegel przytacza jego apel o utworzenie silnego prawicowego rządu narodowego.

Autorka analizy, Muriel Kalisch, rozważa, dlaczego Netanjahu wciąż cieszy się zaufaniem wielu wyborców. Materiał poświęcony jest również jego perspektywom politycznym po wyborach.

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Temat Iranu w kampanii wyborczej

Według oceny Der Spiegel premier skutecznie kładł nacisk na obawy związane z Iranem. Publikacja przypomina również, że masowe zabójstwa z 7 października miały miejsce w okresie, gdy Netanjahu stał na czele rządu Izraela.

Mimo utraty większości przez koalicję Likud zachował pozycję najsilniejszej siły politycznej. Der Spiegel zauważa, że daje to Netanjahu możliwość utrzymania się u władzy.

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