W Izraelu Partia Rezerwistów i Gospodarki, kierowana przez Joaza Hendela, uzyskała około 2,6% głosów po przeliczeniu 85,6% kart wyborczych. To około 100 tys. głosów mniej niż próg wyborczy wynoszący 3,25%, wymagany do wejścia do Knesetu, podaje Jerusalem Post.

Oczekiwanie na przeliczenie kart

Hendel powiedział stacji N12, że czeka na przeliczenie głosów w podwójnych kopertach, w tym głosów wojskowych. Wyraził nadzieję, że jego siła polityczna uzyska większe poparcie wśród tych wyborców.

Polityk wezwał także do utworzenia syjonistycznego rządu. Jego zdaniem bez takiego rządu Izrael się rozpadnie.

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Oświadczenia o odpowiedzialności

Komentując wczesne prognozy, według których partia nie wejdzie do Knesetu, Hendel oświadczył, że bierze odpowiedzialność za wynik. Jednocześnie oskarżył media o podkreślanie prognoz dotyczących nieprzekroczenia progu wyborczego.

Lider partii „Naród Izraela” Ofer Winter, którego siła polityczna również według prognoz nie wejdzie do Knesetu, oświadczył, że zamierza kontynuować działalność polityczną. W poście na Instagramie napisał, że nie osiągnął swojego bezpośredniego celu, ale jego kampania jest początkiem długotrwałej wspólnej pracy.

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