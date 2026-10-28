Партія Генделя набрала 2,6% голосів на виборах в Ізраїлі — Jerusalem Post

В Ізраїлі Партія резервістів та економіки на чолі з Йоазом Генделем отримала близько 2,6% голосів після підрахунку 85,6% бюлетенів. Це приблизно на 100 тисяч голосів менше за виборчий бар’єр у 3,25%, необхідний для проходження до Кнесету, повідомляє Jerusalem Post.

Очікування на підрахунок бюлетенів

Гендель заявив телеканалу N12, що очікує на підрахунок голосів у подвійних конвертах, зокрема голосів військових. Він висловив сподівання, що його політична сила отримає вищу підтримку серед цих виборців.

Також політик закликав сформувати сіоністський уряд. За його словами, без такого уряду Ізраїль розпадеться.

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Заяви про відповідальність

Коментуючи ранні прогнози про непроходження партії до Кнесету, Гендель заявив, що бере на себе відповідальність за результат. Водночас він звинуватив медіа в тому, що вони наголошували на прогнозах щодо неподолання виборчого бар’єра.

Лідер партії «Народ Ізраїлю» Офер Вінтер, чия політична сила також, за прогнозами, не проходить до Кнесету, заявив про намір продовжувати політичну діяльність. У дописі в Instagram він написав, що не досяг своєї безпосередньої мети, але його кампанія є початком тривалої спільної роботи.

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