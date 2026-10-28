В Израиле Партия резервистов и экономики во главе с Йоазом Генделем получила около 2,6% голосов после подсчета 85,6% бюллетеней. Это примерно на 100 тысяч голосов меньше избирательного барьера в 3,25%, необходимого для прохождения в Кнессет, сообщает Jerusalem Post.

Ожидание подсчета бюллетеней

Гендель заявил телеканалу N12, что ожидает подсчета голосов в двойных конвертах, в частности голосов военных. Он выразил надежду, что его политическая сила получит более высокую поддержку среди этих избирателей.

Политик также призвал сформировать сионистское правительство. По его словам, без такого правительства Израиль распадется.

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Заявления об ответственности

Комментируя ранние прогнозы о непрохождении партии в Кнессет, Гендель заявил, что берет на себя ответственность за результат. В то же время он обвинил СМИ в том, что они акцентировали внимание на прогнозах о непрохождении избирательного барьера.

Лидер партии «Народ Израиля» Офер Винтер, чья политическая сила также, согласно прогнозам, не проходит в Кнессет, заявил о намерении продолжать политическую деятельность. В публикации в Instagram он написал, что не достиг своей непосредственной цели, но его кампания является началом длительной совместной работы.

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