В колумбийском Медельине разместят штаб-квартиру Americas Counter Cartel Coalition (A3C) — возглавляемого США объединения 19 стран для противодействия наркокартелям. Об этом 25 октября 2026 года объявили министр обороны Колумбии Хорхе Эдуардо Мора и мэр города Федерико Гутьеррес, сообщает The Rio Times.

Координационный центр в Медельине

В городе планируют создать Центр межведомственного и транснационального сотрудничества. Он должен объединить работу колумбийских полицейских и прокуроров с агентами Федерального бюро расследований США, Управления по борьбе с наркотиками и Службы расследований внутренней безопасности.

К задачам центра отнесли обмен разведывательной информацией, выявление приоритетных криминальных целей, отслеживание международных связей группировок и противодействие их финансовым операциям. Центр будет работать в комплексе C5i, где предусмотрено использование систем видеонаблюдения, дронов, больших данных и искусственного интеллекта.

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Коалиция и строительство комплекса

A3C была создана в марте 2026 года по инициативе президента США Дональда Трампа. Ее заявленными целями являются борьба с транснациональными наркокартелями, сокращение нелегальной миграции и ограничение иностранного геополитического влияния в Западном полушарии. Колумбия присоединилась к коалиции в августе 2026 года.

По данным городских властей, комплекс C5i готов на 44%. На строительстве создано 544 рабочих места, а завершить работы планируют в мае 2027 года. Объем инвестиций в проект оценивают более чем в 205 млрд колумбийских песо, или примерно в 65 млн долларов.

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