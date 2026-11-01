哥伦比亚麦德林将设立美洲反卡特尔联盟（Americas Counter Cartel Coalition，A3C）总部。该联盟由美国领导，由19个国家组成，旨在打击贩毒集团。据《里约时报》报道，哥伦比亚国防部长豪尔赫·爱德华多·莫拉和该市市长费德里科·古铁雷斯于2026年10月25日宣布了这一消息。

麦德林的协调中心

该市计划建立跨机构和跨国合作中心。该中心将整合哥伦比亚警察和检察官与美国联邦调查局、缉毒局及国土安全调查局特工的工作。

该中心的任务包括交换情报、识别优先犯罪目标、追踪犯罪团伙的国际联系，以及打击其金融活动。该中心将在C5i综合设施内运作，计划使用视频监控系统、无人机、大数据和人工智能。

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联盟与综合设施建设

A3C于2026年3月在美国总统唐纳德·特朗普的倡议下成立。其宣称的目标是打击跨国贩毒集团、减少非法移民，并限制外国在西半球的地缘政治影响力。哥伦比亚于2026年8月加入该联盟。

据市政府数据，C5i综合设施已完成44%。建设项目创造了544个就业岗位，工程计划于2027年5月完成。该项目投资额估计超过2050亿哥伦比亚比索，约合6500万美元。

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