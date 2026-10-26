Аэропорт Перта в Австралии предупредил пассажиров о возможных задержках и других трудностях в течение ближайших пяти-шести лет. Это связано с подготовкой и строительством нового внутреннего и международного терминала в районе Airport Central, куда Qantas планирует перенести свои операции после 2031 года.

Генеральный директор аэропорта Джейсон Уотерс заявил, что предварительные работы могут начаться в течение следующих 12 месяцев. По его словам, на площадке будут работать тысячи строителей, однако аэропорт будет оставаться открытым круглосуточно на протяжении всего периода работ. Об этом сообщает ABC News Australia.

Сроки и стоимость всё ещё уточняются

В мае 2024 года Qantas и Perth Airport заключили соглашение о строительстве нового терминала и новой параллельной взлётно-посадочной полосы стоимостью 3 млрд австралийских долларов. Тогда открытие планировали на 2031 год. Сейчас Уотерс не смог окончательно подтвердить ни смету, ни дату завершения, хотя отметил, что, по его ожиданиям, проект идёт по графику.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Руководитель аэропорта назвал вызовом конкуренцию за специалистов, рабочую силу и сырьё. В Западной Австралии также запланированы инфраструктурные проекты, связанные с AUKUS в оборонном районе Хендерсон, контейнерным портом Westport, а также дорогами и железной дорогой в Квинане.

Объединение четырёх терминалов

Сейчас терминалы 1 и 2 расположены с восточной стороны взлётно-посадочных полос, а терминалы 3 и 4 — с западной. Расстояние между ними составляет около восьми километров, что требует поездки на автобусе или автомобиле. Qantas в настоящее время обслуживает внутренние и международные рейсы из терминалов 3 и 4.

Реконструкция также предусматривает две новые парковки: одна из них уже завершена и должна открыться до конца года. Строительство отеля, по словам Уотерса, ожидается в конце следующего года. Железнодорожной линией Airport Line, соединяющей центр Перта с Airport Central с 2022 года, сейчас пользуются около 4% пассажиров аэропорта. В аэропорту рассчитывают, что объединение терминалов в одном районе увеличит использование поездов.

Читай нас в