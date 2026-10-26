Lotnisko w Perth w Australii ostrzegło pasażerów przed możliwymi opóźnieniami i innymi wyzwaniami w ciągu najbliższych pięciu–sześciu lat. Jest to związane z przygotowaniem i budową nowego terminala krajowego i międzynarodowego w rejonie Airport Central, dokąd Qantas planuje przenieść swoją działalność po 2031 roku.

Dyrektor generalny lotniska Jason Waters powiedział, że prace wstępne mogą rozpocząć się w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Jak zaznaczył, na placu budowy będzie pracować tysiące budowlańców, jednak lotnisko pozostanie otwarte przez całą dobę przez cały okres prac. Poinformował o tym ABC News Australia.

Terminy i koszt są nadal doprecyzowywane

W maju 2024 roku Qantas i Perth Airport zawarły umowę na budowę nowego terminala i nowego równoległego pasa startowego o wartości 3 mld dolarów australijskich. Wówczas otwarcie planowano na 2031 rok. Waters nie był teraz w stanie ostatecznie potwierdzić ani kosztorysu, ani daty ukończenia, choć zaznaczył, że według jego oczekiwań projekt przebiega zgodnie z harmonogramem.

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Szef lotniska nazwał wyzwaniem konkurencję o specjalistów, siłę roboczą i surowce. W Australii Zachodniej zaplanowano również projekty infrastrukturalne związane z AUKUS w obszarze obronnym Henderson, portem kontenerowym Westport, a także drogami i koleją w Kwinanie.

Połączenie czterech terminali

Obecnie terminale 1 i 2 znajdują się po wschodniej stronie pasów startowych, a terminale 3 i 4 — po zachodniej. Odległość między nimi wynosi około ośmiu kilometrów, co wymaga podróży autobusem lub samochodem. Qantas obecnie obsługuje loty krajowe i międzynarodowe z terminali 3 i 4.

Przebudowa obejmuje również dwa nowe parkingi: jeden z nich został już ukończony i ma zostać otwarty do końca roku. Budowa hotelu jest spodziewana pod koniec przyszłego roku, jak powiedział Waters. Z linii kolejowej Airport Line, która od 2022 roku łączy centrum Perth z Airport Central, korzysta obecnie około 4% pasażerów lotniska. Lotnisko liczy, że połączenie terminali w jednym rejonie zwiększy korzystanie z pociągu.

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