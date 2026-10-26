澳大利亚珀斯机场警告乘客，未来五到六年内可能出现延误和其他挑战。这与Airport Central区域新建国内及国际航站楼的准备和施工有关，澳航计划在2031年后将其业务迁至该处。

机场首席执行官杰森·沃特斯表示，前期工程可能在未来12个月内开始。他说，数千名建筑工人将在工地工作，但机场在整个施工期间将保持全天24小时开放。据ABC News Australia报道。

工期和成本仍在 уточ定

2024年5月，澳航与珀斯机场签署协议，建设一座新航站楼和一条新的平行跑道，价值30亿澳元。当时计划于2031年启用。沃特斯目前无法最终确认预算或完工日期，不过他表示，按他的预期，项目正按计划推进。

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机场负责人称，争夺专业人员、劳动力和原材料是一项挑战。西澳大利亚州还计划实施与亨德森国防区的AUKUS项目、Westport集装箱港，以及奎纳纳的道路和铁路相关的基础设施项目。

整合四座航站楼

目前，1号和2号航站楼位于跑道东侧，3号和4号航站楼位于西侧。两者之间距离约八公里，需要乘坐巴士或汽车往返。澳航目前从3号和4号航站楼运营国内和国际航班。

改造还包括两座新停车场：其中一座已完工，计划在年底前开放。沃特斯表示，酒店建设预计将在明年年底开始。自2022年以来，连接珀斯市中心与Airport Central的Airport Line铁路目前约有4%的机场乘客使用。机场预计，将航站楼整合在同一区域将提高火车的使用率。

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