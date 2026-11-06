据天空体育新闻报道，拳手卡罗琳·杜布瓦和斯蒂芬妮·韩将于2月20日在得克萨斯州埃尔帕索进行一场轻量级三条冠军金腰带统一战。杜布瓦持有的WBC和WBO金腰带，以及韩拥有的WBA头衔都将成为争夺对象。

在韩的家乡举行的比赛

比赛将在唐·哈斯金斯中心综合体内的GECU竞技场举行。来自伦敦的杜布瓦将前往韩的家乡埃尔帕索。

杜布瓦表示，她希望夺得WBA头衔，并朝着成为该级别无可争议冠军再迈进一步。她感谢推广公司Most Valuable Promotions和天空体育组织这场比赛。

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冠军之路

卡罗琳·杜布瓦于2022年转入职业拳坛。她在业余拳击时期夺得2018年青年奥林匹克运动会金牌，参加过四届欧洲青年锦标赛，并代表英国参加了东京奥运会。今年4月，她击败特里·哈珀，统一了WBC和WBO头衔；8月，她在与阿米莉亚·穆尔的比赛中成功卫冕。

斯蒂芬妮·韩于2025年首回合击倒汉娜·特莱普，赢得空缺的WBA头衔。此后，她三次卫冕，其中两次击败霍莉·霍姆。韩在5月于埃尔帕索进行的最近一场对阵霍姆的比赛中获胜。

韩称，即将进行的比赛是统一自己所属级别头衔、向无可争议冠军称号迈进的机会。

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