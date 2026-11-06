Bokserki Caroline Dubois i Stephanie Han stoczą 20 lutego w El Paso w Teksasie pojedynek unifikacyjny o trzy mistrzowskie tytuły w wadze lekkiej. Stawką będą pasy WBC i WBO należące do Dubois, a także tytuł WBA, którego posiadaczką jest Han, informuje Sky Sports News.

Walka w rodzinnym mieście Han

Pojedynek odbędzie się w GECU Arena w kompleksie Don Haskins Center. Dubois z Londynu przyjedzie do El Paso, rodzinnego miasta Han.

Dubois oświadczyła, że dąży do odebrania tytułu WBA i zrobienia kolejnego kroku w kierunku statusu niekwestionowanej mistrzyni dywizji. Podziękowała firmie promotorskiej Most Valuable Promotions i Sky za organizację walki.

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Droga mistrzyń

Caroline Dubois przeszła na zawodowstwo w 2022 roku. W boksie amatorskim zdobyła złoto na Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich w 2018 roku, wystąpiła na czterech młodzieżowych mistrzostwach Europy i reprezentowała Wielką Brytanię na igrzyskach olimpijskich w Tokio. W kwietniu zunifikowała tytuły WBC i WBO, pokonując Terri Harper, a w sierpniu obroniła je w walce z Amelią Moore.

Stephanie Han zdobyła wakujący tytuł WBA w 2025 roku, nokautując Hannah Terlep w pierwszej rundzie. Następnie trzykrotnie obroniła pas, w tym dwukrotnie pokonała Holly Holm. Han wygrała swoją ostatnią walkę z Holm w maju w El Paso.

Han nazwała nadchodzący pojedynek okazją do zunifikowania tytułów w swojej kategorii wagowej i zbliżenia się do miana niekwestionowanej mistrzyni.

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