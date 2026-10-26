В пакистанской провинции Пенджаб власти продлили ещё на 30 дней содержание под стражей трёх сестёр заключённого бывшего премьер-министра Имрана Хана — Алим Хан, Норин Ниази и доктора Узмы Хан. Женщины содержатся в тюрьме Кот-Лахпат в Лахоре на основании Ордонанса Пенджаба о поддержании общественного порядка 1960 года, сообщает The Hindu.

Решение властей Пенджаба

Помощник генерального адвоката Пенджаба сообщил Высокому суду Лахора, что срок содержания под стражей продлили по рекомендации заместителя комиссара Лахора. После этого суд завершил рассмотрение заявления об освобождении трёх женщин.

Заявление подал сын Алим Хан Шахрез, который оспорил содержание сестёр под стражей. На прошлой неделе его адвокат Рана Мудассар Умар заявил в суде, что женщины оставались в тюрьме после окончания предыдущего 30-дневного срока содержания 20 октября. Судья Абхер Гул Хан тогда обязал секретаря внутренних дел Пенджаба и начальника тюрьмы Кот-Лахпат явиться на следующее слушание и предоставить ответы.

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Задержания на фоне протестов PTI

Алим Хан задержали 20 сентября, а Узму Хан и Норин Ниази — на следующий день. Это произошло на фоне попыток партии Pakistan Tehreek-e-Insaf организовать общенациональные протесты с требованием освободить её основателя Имрана Хана.

74-летний бывший премьер-министр находится в тюрьме с августа 2023 года и фигурирует в нескольких делах. Он и его партия называют эти дела политически мотивированными. Представители PTI раскритиковали продление содержания сестёр под стражей, заявив, что они не разыскиваются ни по одному уголовному делу. Бывший федеральный министр и лидер PTI Мунес Элахи назвал задержание незаконным и заявил, что превентивное содержание под стражей не может подменять обычное уголовное право.

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