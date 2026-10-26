W pakistańskiej prowincji Pendżab władze przedłużyły o kolejne 30 dni zatrzymanie trzech sióstr uwięzionego byłego premiera Imrana Khana — Aleemy Khan, Noreen Niazi i dr Uzmy Khan. Kobiety są przetrzymywane w więzieniu Kot Lakhpat w Lahaurze na podstawie rozporządzenia Pendżabu o utrzymaniu porządku publicznego z 1960 roku, informuje The Hindu.

Decyzja władz Pendżabu

Pomocnik prokuratora generalnego Pendżabu poinformował Wysoki Sąd w Lahaurze, że okres zatrzymania przedłużono na zalecenie zastępcy komisarza Lahauru. Następnie sąd zakończył rozpatrywanie wniosku o zwolnienie trzech kobiet.

Wniosek złożył syn Aleemy Khan, Shahrez, który zakwestionował zatrzymanie sióstr. W ubiegłym tygodniu jego prawnik Rana Mudassar Umar oświadczył przed sądem, że kobiety pozostawały w więzieniu po zakończeniu poprzedniego 30-dniowego okresu zatrzymania 20 października. Sędzia Abher Gul Khan nakazał wówczas sekretarzowi spraw wewnętrznych Pendżabu oraz naczelnikowi więzienia Kot Lakhpat stawić się na następną rozprawę i udzielić odpowiedzi.

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Zatrzymania na tle protestów PTI

Aleema Khan została zatrzymana 20 września, a Uzma Khan i Noreen Niazi — następnego dnia. Stało się to w czasie prób organizowania przez partię Pakistan Tehreek-e-Insaf ogólnokrajowych protestów z żądaniem uwolnienia jej założyciela, Imrana Khana.

74-letni były premier przebywa w więzieniu od sierpnia 2023 roku i figuruje w kilku sprawach. On i jego partia określają te sprawy jako motywowane politycznie. Przedstawiciele PTI skrytykowali przedłużenie zatrzymania sióstr, twierdząc, że nie są one poszukiwane w żadnej sprawie karnej. Były minister federalny i lider PTI Moonis Elahi nazwał zatrzymanie nielegalnym i oświadczył, że zatrzymanie prewencyjne nie może zastępować zwykłego prawa karnego.

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