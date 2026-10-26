伊姆兰·汗的姐妹被继续拘押30天——《印度教徒报》

巴基斯坦旁遮普省当局将被监禁的前总理伊姆兰·汗的三名姐妹——阿莉玛·汗、努琳·尼亚齐和乌兹玛·汗医生——的拘押期再延长30天。这些女性依据1960年《旁遮普维护公共秩序条例》被关押在拉合尔的科特拉赫帕特监狱，《印度教徒报》报道。

旁遮普当局的决定

旁遮普省助理总检察长告诉拉合尔高等法院，拘押期限是根据拉合尔副专员的建议延长的。随后，法院结束了对要求释放这三名女性的申请的审理。

该申请由阿莉玛·汗的儿子沙赫雷兹提出，他对姐妹三人的拘押提出质疑。上周，他的律师拉纳·穆达萨尔·乌马尔在法庭上表示，此前的30天拘押期于10月20日结束后，这些女性仍被关押在监狱中。法官阿布赫尔·古尔·汗当时要求旁遮普省内政秘书和科特拉赫帕特监狱监狱长在下次听证会上出席并作出答复。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

PTI抗议活动背景下的拘押

阿莉玛·汗于9月20日被拘押，乌兹玛·汗和努琳·尼亚齐则于次日被拘押。当时，Pakistan Tehreek-e-Insaf党正试图组织全国性抗议活动，要求释放其创始人伊姆兰·汗。

这名前总理现年74岁，自2023年8月以来一直在狱中，并涉及数起案件。他及其政党称这些案件带有政治动机。PTI代表批评延长对其姐妹的拘押，称她们未因任何刑事案件被通缉。前联邦部长兼PTI领导人穆尼斯·埃拉希称拘押非法，并表示预防性拘押不能取代普通刑法。

关注我们在