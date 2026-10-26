Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Каире призвал к справедливому урегулированию палестинского вопроса и всеобъемлющей реформе Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на заявление президентства Египта.

Реформа ООН и палестинский вопрос

Ас-Сиси подчеркнул необходимость усилить роль ООН и восстановить доверие к многосторонней системе через соблюдение Устава организации. Он подтвердил поддержку Египтом центральной роли ООН в поддержании международного мира и безопасности, а также призвал к скоординированным международным усилиям для мирного урегулирования конфликтов.

Египетский президент также заявил о необходимости реформировать Совет Безопасности таким образом, чтобы он отражал международные балансы. Каир, по его словам, поддерживает всеобъемлющую реформу и усиление представительства Африки в этом органе.

Ас-Сиси положительно оценил позицию Гутерриша по палестинскому вопросу и необходимость его справедливого и всеобъемлющего решения. В заявлении президентства также отмечено, что прочный мир в регионе невозможен без справедливого урегулирования палестинского вопроса.

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Газа, Иран и региональные конфликты

Гутерриш приветствовал усилия Египта по укреплению договоренностей о прекращении огня в Газе. Он также отметил роль Каира в содействии доставке гуманитарной помощи в анклав и обеспечении ее поступления тем, кто в ней нуждается.

Генсек ООН выразил глубокую обеспокоенность развитием событий на оккупированном Западном берегу реки Иордан и призвал международное сообщество выполнить свои обязательства для прекращения нарушений против палестинцев в Газе и на Западном берегу.

Во время встречи также обсудили ситуацию в регионе Залива, на Африканском Роге, в Судане и Ливии. Гутерриш отметил усилия Египта по предотвращению эскалации в регионе Залива и заявил о возможности достичь договоренностей о свободе судоходства через Ормузский пролив и мирном урегулировании вопроса ядерной программы Ирана.

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