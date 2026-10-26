Prezydent Egiptu Abd al-Fattah as-Sisi podczas spotkania z sekretarzem generalnym ONZ Antóniem Guterresem w Kairze wezwał do sprawiedliwego rozwiązania kwestii palestyńskiej oraz kompleksowej reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ. Anadolu Agency poinformowała o tym, powołując się na oświadczenie prezydencji Egiptu.

Reforma ONZ i kwestia palestyńska

As-Sisi podkreślił potrzebę wzmocnienia roli ONZ i odbudowy zaufania do systemu wielostronnego poprzez przestrzeganie Karty organizacji. Potwierdził poparcie Egiptu dla centralnej roli ONZ w utrzymywaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, a także wezwał do skoordynowanych międzynarodowych wysiłków na rzecz pokojowego rozwiązywania konfliktów.

Egipski prezydent stwierdził również, że istnieje potrzeba zreformowania Rady Bezpieczeństwa tak, aby odzwierciedlała międzynarodowe równowagi. Kair, jak powiedział, popiera kompleksową reformę i wzmocnienie reprezentacji Afryki w tym organie.

As-Sisi pozytywnie ocenił stanowisko Guterresa w sprawie kwestii palestyńskiej oraz potrzeby jej sprawiedliwego i kompleksowego rozwiązania. W oświadczeniu prezydencji zaznaczono również, że trwały pokój w regionie jest niemożliwy bez sprawiedliwego rozwiązania kwestii palestyńskiej.

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Gaza, Iran i konflikty regionalne

Guterres z zadowoleniem przyjął wysiłki Egiptu na rzecz wzmocnienia ustaleń dotyczących zawieszenia broni w Gazie. Zauważył także rolę Kairu w ułatwianiu dostarczania pomocy humanitarnej do enklawy i zapewnianiu, że trafia ona do potrzebujących.

Sekretarz generalny ONZ wyraził głębokie zaniepokojenie rozwojem wydarzeń na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu i wezwał społeczność międzynarodową do wypełnienia swoich obowiązków, aby zakończyć naruszenia wobec Palestyńczyków w Gazie i na Zachodnim Brzegu.

Podczas spotkania omówiono również sytuację w regionie Zatoki, na Rogu Afryki, w Sudanie i Libii. Guterres odnotował wysiłki Egiptu na rzecz zapobieżenia eskalacji w regionie Zatoki i stwierdził, że możliwe jest osiągnięcie porozumień dotyczących swobody żeglugi przez Cieśninę Ormuz oraz pokojowego rozwiązania kwestii irańskiego programu nuklearnego.

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