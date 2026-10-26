埃及总统阿卜杜勒-法塔赫·塞西在开罗会见联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯时，呼吁公正解决巴勒斯坦问题，并对联合国安全理事会进行全面改革。据阿纳多卢通讯社报道，该消息援引埃及总统府声明。

联合国改革与巴勒斯坦问题

塞西强调，需要通过遵守该组织《宪章》来加强联合国的作用，并恢复对多边体系的信任。他重申埃及支持联合国在维护国际和平与安全方面发挥核心作用，并呼吁国际社会协调努力，以和平方式解决冲突。

这位埃及总统还表示，有必要改革安全理事会，使其反映国际力量平衡。他表示，开罗支持全面改革并加强非洲在该机构中的代表性。

塞西积极评价了古特雷斯在巴勒斯坦问题上的立场，以及公正、全面解决该问题的必要性。总统府声明还指出，如果不能公正解决巴勒斯坦问题，地区持久和平便无从谈起。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

加沙、伊朗与地区冲突

古特雷斯欢迎埃及为巩固加沙停火安排所作的努力。他还指出，开罗在协助向该飞地运送人道主义援助并确保援助抵达有需要的人手中方面发挥了作用。

联合国秘书长对被占领的约旦河西岸局势发展表示深切关切，并呼吁国际社会履行其义务，停止针对加沙和约旦河西岸巴勒斯坦人的侵犯行为。

会议还讨论了海湾地区、非洲之角、苏丹和利比亚的局势。古特雷斯指出，埃及正努力防止海湾地区局势升级，并表示有可能就霍尔木兹海峡航行自由以及和平解决伊朗核计划问题达成协议。

关注我们在