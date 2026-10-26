В Израиле полиция планирует привлечь около 22 тысяч правоохранителей для обеспечения безопасности во время выборов в 26-й Кнессет. Наибольшую обеспокоенность силовиков вызывает время после публикации результатов экзитполов в 22:00, когда сторонники политических сил могут выйти на улицы. Об этом сообщает Jerusalem Post.

По оценке высокопоставленного сотрудника полиции, сам день голосования должен пройти относительно спокойно. В то же время усиленное дежурство будет продолжаться ночью после закрытия избирательных участков, на следующий день и в выходные, поскольку результаты могут вызвать противостояния между сторонниками разных партий и политических блоков.

Усиленное присутствие полиции

К операции планируют привлечь примерно на 5 тысяч правоохранителей больше, чем на предыдущих выборах, когда работали около 17 тысяч полицейских. Полиция также будет охранять пять крупных партийных мероприятий: четыре в Тель-Авиве и мероприятие партии «Ликуд» в Международном конгресс-центре в Иерусалиме.

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Премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира проинформировали о разведывательных оценках, угрозах враждебной террористической активности, рисках нарушений общественного порядка и готовности полиции. По данным издания, подготовка к выборам продолжалась около трех месяцев в координации со службой внутренней безопасности «Шин Бет» и Армией обороны Израиля.

Сценарий с оспариванием результатов

Силы безопасности также рассматривали сценарий под названием «Операция Капитолий»: один из политических лагерей заявляет о фальсификации результатов, отказывается их признавать и пытается нарушить общественный порядок. План предусматривает, в частности, риск попыток помешать подсчету голосов или штурмовать здание Кнессета десятками тысяч людей.

Этот сценарий разработали с учетом событий 6 января 2021 года в США, когда сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне после его поражения на президентских выборах. Бывшие сотрудники полиции и «Шин Бет» подчеркивают необходимость подготовить оперативные планы, резервные силы и провести учения для такого развития событий.

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