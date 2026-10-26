W Izraelu policja planuje zaangażować około 22 tysięcy funkcjonariuszy organów ścigania w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wyborów do 26. Knesetu. Największe obawy służb budzi czas po opublikowaniu wyników sondaży exit poll o godzinie 22:00, kiedy zwolennicy sił politycznych mogą wyjść na ulice. Poinformował o tym „Jerusalem Post”.

Według oceny wysokiego rangą funkcjonariusza policji sam dzień głosowania powinien przebiec stosunkowo spokojnie. Jednocześnie wzmożona służba będzie trwała w nocy po zamknięciu lokali wyborczych, następnego dnia oraz w weekend, ponieważ wyniki mogą wywołać konfrontacje między zwolennikami różnych partii i bloków politycznych.

Wzmocniona obecność policji

Do operacji planuje się zaangażować około 5 tysięcy funkcjonariuszy organów ścigania więcej niż podczas poprzednich wyborów, gdy pracowało około 17 tysięcy policjantów. Policja będzie również chronić pięć dużych wydarzeń partyjnych: cztery w Tel Awiwie oraz wydarzenie partii Likud w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Jerozolimie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Premier Benjamin Netanjahu i minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir zostali poinformowani o ocenach wywiadowczych, zagrożeniach ze strony wrogiej działalności terrorystycznej, ryzykach zakłóceń porządku publicznego oraz gotowości policji. Według publikacji przygotowania do wyborów trwały około trzech miesięcy i były koordynowane z wewnętrzną służbą bezpieczeństwa Szin Bet oraz Siłami Obronnymi Izraela.

Scenariusz zakwestionowania wyników

Służby bezpieczeństwa rozważały również scenariusz nazwany „Operacją Kapitol”: jeden z obozów politycznych twierdzi, że wyniki zostały sfałszowane, odmawia ich uznania i próbuje zakłócić porządek publiczny. Plan zakłada między innymi ryzyko prób utrudnienia liczenia głosów lub szturmu dziesiątek tysięcy osób na budynek Knesetu.

Scenariusz ten opracowano w związku z wydarzeniami z 6 stycznia 2021 roku w Stanach Zjednoczonych, kiedy zwolennicy Donalda Trumpa wtargnęli do budynku Kapitolu w Waszyngtonie po jego porażce w wyborach prezydenckich. Byli pracownicy policji i Szin Bet podkreślają potrzebę przygotowania planów operacyjnych, sił rezerwowych oraz przeprowadzenia ćwiczeń na wypadek takiego rozwoju wydarzeń.

Czytaj nas na