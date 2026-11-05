Sąd Krajowy w Innsbrucku w Austrii skazał założyciela grupy Signa, René Benko, na dodatkowe dwa lata więzienia w sprawie dotyczącej ciężkiego oszustwa. Sąd uznał za udowodnione, że były miliarder wyrządził inwestorowi szkodę w wysokości 5 mln euro. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, informuje Der Spiegel.

Gwarancja dla prywatnego funduszu

Według sądu Benko oszukał prywatny fundusz przemysłowca Hansa Petera Haselsteinera, przekazując inwestorowi fałszywą gwarancję zwrotu środków. Benko i Haselsteiner, były szef koncernu budowlanego Strabag, przez długi czas byli partnerami biznesowymi.

Austriacka Prokuratura ds. Gospodarczych i Korupcyjnych twierdziła, że na początku listopada 2023 roku Benko pilnie potrzebował pieniędzy dla spółki zależnej zajmującej się handlem artykułami sportowymi Sportscheck. Według oskarżenia to właśnie gwarancja Benko skłoniła fundusz Haselsteinera do udzielenia wielomilionowego finansowania, choć rzekomo nie miał on poważnego zamiaru zwrócić tych środków.

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49-letni Benko odrzucił zarzuty. Jednocześnie Haselsteiner, który zeznawał jako świadek, oświadczył, że nie przekazałby 5 mln euro bez obietnicy Benko, że zwróci pieniądze.

Wcześniejszy wyrok i uniewinnienie

Nowa kara jest dodatkowa wobec dwóch i pół roku więzienia, na które Benko został skazany we wrześniu w sprawie dotyczącej działania na szkodę wierzycieli. Wówczas sąd uznał, że wpłacił 360 tys. euro zaliczki za najem nieruchomości w Innsbrucku, gdy sytuacja finansowa jego imperium biznesowego Signa była już krytyczna.

Benko został uniewinniony w drugim wątku obecnej sprawy: sąd nie zdołał udowodnić, że ukrył przed wierzycielami luksusową strzelbę myśliwską wartą 80 tys. euro. Benko przebywa w areszcie, jednak od połowy października wolno mu mieszkać w prywatnym mieszkaniu z elektroniczną bransoletą. Dochodzenia w sprawie upadku Signa trwają w Austrii, Niemczech i innych krajach.

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