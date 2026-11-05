奥地利因斯布鲁克州法院在严重欺诈案中判处Signa集团创始人勒内·本科追加两年监禁。法院认定，这位前亿万富翁给一名投资者造成了500万欧元损失。该判决尚未生效，《明镜周刊》报道。

为私人基金提供担保

根据法院说法，本科向实业家汉斯·彼得·哈泽尔施泰纳的私人基金提供虚假的还款担保，从而欺骗了该投资者。本科与曾任建筑集团Strabag负责人​​的哈泽尔施泰纳长期以来一直是商业伙伴。

奥地利经济和腐败检察院称，2023年11月初，本科急需资金用于体育用品零售子公司Sportscheck。根据控方说法，正是本科的担保促使哈泽尔施泰纳的基金提供数百万欧元融资，尽管他据称并无认真偿还这笔资金的意图。

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49岁的本科否认了指控。同时，作为证人出庭的哈泽尔施泰纳表示，如果没有本科承诺还钱，他不会提供500万欧元。

此前判决与无罪判决

这一新刑期是在本科9月因损害债权人利益案被判处两年半监禁的刑罚基础上追加的。当时，法院认定，在其Signa商业帝国的财务状况已处于危急之际，他为租赁因斯布鲁克的一处房产支付了36万欧元预付款。

在本案的第二项指控中，本科被判无罪：法院无法证明他向债权人隐瞒了一支价值8万欧元的豪华猎枪。本科目前被羁押，不过自10月中旬起，他获准佩戴电子脚环居住在私人公寓内。针对Signa倒闭的调查仍在奥地利、德国和其他国家进行。

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