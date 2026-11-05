Земельный суд Инсбрука в Австрии приговорил основателя группы Signa Рене Бенко к дополнительным двум годам лишения свободы по делу о тяжком мошенничестве. Суд признал доказанным, что бывший миллиардер причинил инвестору ущерб на 5 млн евро. Приговор еще не вступил в законную силу, сообщает Der Spiegel.

Гарантия для частного фонда

По данным суда, Бенко обманул частный фонд промышленника Ханса Петера Хазельштайнера, предоставив инвестору ложную гарантию возврата средств. Бенко и Хазельштайнер, бывший руководитель строительного концерна Strabag, долгое время были деловыми партнерами.

Австрийская прокуратура по экономическим и коррупционным делам утверждала, что в начале ноября 2023 года Бенко срочно нуждался в деньгах для дочерней компании по торговле спортивными товарами Sportscheck. По версии обвинения, именно гарантия Бенко побудила фонд Хазельштайнера предоставить многомиллионное финансирование, хотя он якобы не имел серьезного намерения вернуть эти средства.

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49-летний Бенко отверг обвинения. В то же время Хазельштайнер, выступавший свидетелем, заявил, что не предоставил бы 5 млн евро без обещания Бенко вернуть деньги.

Предыдущий приговор и оправдание

Новый срок является дополнительным к наказанию в виде двух с половиной лет лишения свободы, назначенному Бенко в сентябре по делу о причинении ущерба кредиторам. Тогда суд пришел к выводу, что он уплатил аванс в размере 360 тыс. евро за аренду недвижимости в Инсбруке, когда финансовое положение его бизнес-империи Signa уже было критическим.

По второму эпизоду нынешнего дела Бенко оправдали: суд не смог доказать, что он скрыл от кредиторов люксовое охотничье ружье стоимостью 80 тыс. евро. Бенко находится под стражей, однако с середины октября ему разрешено проживать в частной квартире с электронным браслетом. Расследования обстоятельств краха Signa продолжаются в Австрии, Германии и других странах.

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