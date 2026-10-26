以色列警方计划部署约2.2万名执法人员，以保障第26届议会选举期间的安全。安全部门最担忧的是22:00公布出口民调结果后的时段，届时政治力量的支持者可能走上街头。据《耶路撒冷邮报》报道。

一名警方高级官员评估称，投票日本身预计将相对平静。与此同时，在投票站关闭后的夜间、次日以及周末，强化值勤将持续进行，因为选举结果可能引发不同政党和政治集团支持者之间的对抗。

加强警方部署

该行动计划比上一次选举多部署约5000名执法人员，上一次选举期间约有1.7万名警察参与执勤。警方还将保护五场大型政党活动：其中四场在特拉维夫，以及一场在耶路撒冷国际会议中心举行的利库德集团活动。

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总理本雅明·内塔尼亚胡和国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔已获悉情报评估、敌对恐怖活动威胁、扰乱公共秩序的风险以及警方的准备情况。据该报报道，选举准备工作持续约三个月，并与国家安全总局“辛贝特”和以色列国防军协调进行。

质疑选举结果的情景

安全部队还研究了一种名为“国会大厦行动”的情景：一个政治阵营声称选举结果被操纵，拒绝承认结果，并试图扰乱公共秩序。该计划尤其包括有人试图阻挠计票，或由数万人冲击议会大楼的风险。

这一情景是鉴于2021年1月6日在美国发生的事件而制定的，当时唐纳德·特朗普的支持者在他总统选举失利后闯入了华盛顿的国会大厦。前警方和“辛贝特”工作人员强调，有必要为这种事态发展准备行动计划、预备力量并开展演练。

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