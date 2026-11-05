W Polsce wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia oświadczył, że nie będzie kandydował w następnych wyborach parlamentarnych. Polityk powiedział o tym w wywiadzie dla gazety „Rzeczpospolita”, informuje Interia.

Według Hołowni o swojej decyzji poinformował już przyjaciół z klubu parlamentarnego i kierownictwo partii Polska 2050, partnerów koalicyjnych, premiera oraz prezydenta. Wyjaśnił, że pozwala mu to działać bez osobistego interesu politycznego i nie prowadzić kampanii wyborczej.

Podejście do współpracy

Hołownia oświadczył, że nie planuje zmieniać swojego podejścia do polityki. Powiedział, że nadal będzie zachęcał polityków z różnych obozów do współpracy i nie widzi problemu w spotkaniach z Jarosławem Kaczyńskim lub premierem Donaldem Tuskiem.

Wicemarszałek zaznaczył, że chce tworzyć zespoły, grupy i instytucje. Według niego nie popiera ani jednej, ani drugiej strony politycznej konfrontacji, lecz wzywa je do porozumienia.

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Różnice z Tuskiem w sprawie trybunału

Hołownia wypowiedział się również o sporze wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Poparł ideę całkowitego zresetowania tej instytucji: jego zdaniem wszyscy obecni sędziowie, w tym wybrani wcześniej oraz przez obecny skład Sejmu, powinni zostać przeniesieni w stan spoczynku.

Poinformował, że wraz z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem próbuje przekonać partnerów koalicyjnych do poparcia takiego podejścia. Hołownia oświadczył też, że różni się z Tuskiem w ocenie ostatnich wydarzeń w Trybunale Konstytucyjnym: według niego premier uważa podjęte kroki za konieczne, podczas gdy sam wicemarszałek jest przekonany, że istniała inna droga.

Polityk skrytykował zaangażowanie policji w pobliżu budynku trybunału, nazywając to błędem. Według Hołowni Trybunał Konstytucyjny jest jednym z głównych źródeł napięcia w państwie, a sytuację wokół niego należy uregulować.

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