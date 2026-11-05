В Польше вице-маршал Сейма Шимон Холовня заявил, что не будет баллотироваться на следующих парламентских выборах. Политик сказал об этом в интервью газете Rzeczpospolita, сообщает Interia.

По словам Холовни, он уже проинформировал о своем решении друзей из парламентского клуба и руководство партии «Польша 2050», партнеров по коалиции, премьер-министра и президента. Он объяснил, что это позволяет ему действовать без личного политического интереса и не вести предвыборную кампанию.

Подход к сотрудничеству

Холовня заявил, что не планирует менять свой подход к политике. Он сказал, что и дальше будет поощрять политиков из разных лагерей к сотрудничеству и не видит проблемы во встречах с Ярославом Качиньским или премьер-министром Дональдом Туском.

Вице-маршал отметил, что хочет создавать команды, группы и институты. По его словам, он не поддерживает ни одну, ни другую сторону политического противостояния, а вместо этого призывает их договориться.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Разногласия с Туском по поводу трибунала

Холовня также высказался о споре вокруг Конституционного трибунала Польши. Он поддержал идею полной перезагрузки этого института: по его мнению, всех нынешних судей, в том числе избранных ранее и нынешним составом Сейма, следует перевести в состояние покоя.

Он сообщил, что вместе с Владиславом Косиняком-Камышем пытается убедить партнеров по коалиции поддержать такой подход. Холовня также заявил о разногласиях с Туском относительно последних событий в Конституционном трибунале: по его словам, премьер считает предпринятые шаги необходимыми, тогда как сам вице-маршал убежден, что был другой путь.

Политик раскритиковал привлечение полиции возле здания трибунала, назвав это ошибкой. По словам Холовни, Конституционный трибунал является одним из главных очагов напряженности в государстве, а ситуацию вокруг него необходимо урегулировать.

Читай нас в