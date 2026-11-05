波兰众议院副议长希蒙·霍洛夫尼亚表示，他不会参加下一届议会选举。这名政治人物在接受《Rzeczpospolita》报采访时作出上述表示，Interia报道。

霍洛夫尼亚表示，他已将这一决定告知议会俱乐部的朋友、波兰2050党领导层、联合政府伙伴、总理和总统。他解释说，这使他能够不带个人政治利益行事，也无需开展竞选活动。

对合作的态度

霍洛夫尼亚表示，他不打算改变自己的政治方式。他说，他将继续鼓励不同阵营的政治人物合作，并不认为与雅罗斯瓦夫·卡钦斯基或总理唐纳德·图斯克会面有什么问题。

这位副议长指出，他希望建立团队、团体和机构。他表示，自己不支持政治对立中的任何一方，而是呼吁双方达成协议。

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与图斯克在宪法法庭问题上的分歧

霍洛夫尼亚还谈及围绕波兰宪法法庭的争议。他支持对该机构进行彻底重置的想法：在他看来，所有现任法官，包括此前以及由现届众议院选出的法官，都应转入退休状态。

他表示，他正与瓦迪斯瓦夫·科希尼亚克-卡梅什一道，试图说服联合政府伙伴支持这一做法。霍洛夫尼亚还表示，他与图斯克在宪法法庭近期事件上存在分歧：据他所说，总理认为所采取的措施是必要的，而这位副议长本人确信还有另一条道路。

这名政治人物批评在法庭大楼附近部署警察，并称此举是错误的。霍洛夫尼亚表示，宪法法庭是国家紧张局势的主要源头之一，围绕该机构的局面需要得到解决。

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