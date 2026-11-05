Firma OpenAI przedstawiła w USA nowe ramy budowy centrów danych, które w swoim komunikacie nazwała „kampusami obliczeniowymi”. Producent ChatGPT zobowiązał się pokrywać pełne koszty energii elektrycznej i infrastruktury związanej ze swoimi projektami, a także zapewniać gwarancje finansowe na wypadek ich ograniczenia lub anulowania, informuje The Hill.

Zobowiązania dotyczące projektów

Firma oświadczyła również, że będzie priorytetowo traktować systemy chłodzenia o obiegu zamkniętym lub niskim zużyciu wody. OpenAI obiecała publikować informacje o zużyciu energii elektrycznej i wody oraz nie opierać się na umowach o zachowaniu poufności, które ograniczałyby publiczny dostęp do informacji o ustaleniach dotyczących centrów danych.

Według oświadczenia OpenAI mieszkańcy społeczności powinni mieć możliwość wyrażania opinii o projektach, dopóki ich plany można jeszcze zmienić, a deweloperzy powinni ponosić odpowiedzialność za realizację podjętych zobowiązań. Firma zaznaczyła, że będzie stosować te zasady do kampusów, których jest właścicielem i którymi zarządza.

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Propozycje dla władz

OpenAI opublikowała również plan polityczny, nazywając dobrowolne zobowiązania firm ważnym krokiem początkowym i wzywając władze do ustanowienia jasnych zasad. Firma zaproponowała, aby stanowe komisje regulujące usługi użyteczności publicznej wymagały od dużych odbiorców energii elektrycznej pokrywania kosztów, które generują dla sieci, oraz chroniły innych klientów, jeśli projekt zostanie ograniczony lub anulowany.

Wśród innych propozycji są publiczne raportowanie o zużyciu wody i energii, poziomie hałasu oraz zatrudnianiu pracowników, ograniczenie umów o zachowaniu poufności, przyspieszenie modernizacji sieci przesyłu energii elektrycznej oraz przywrócenie ulg podatkowych dla czystej energii elektrycznej. W maju duże firmy technologiczne, w tym OpenAI, już przyłączyły się do niewiążącej inicjatywy Białego Domu dotyczącej pokrywania kosztów budowy nowych centrów danych.

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