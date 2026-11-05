OpenAI представила у США рамку для обчислювальних кампусів — The Hill

Компанія OpenAI у США представила нову рамку для будівництва дата-центрів, які у своєму повідомленні назвала «обчислювальними кампусами». Виробник ChatGPT зобов’язався покривати повну вартість електроенергії та інфраструктури, пов’язаних із його проєктами, а також надавати фінансові гарантії на випадок їх скорочення або скасування, повідомляє The Hill.

Зобов’язання для проєктів

У компанії також заявили, що надаватимуть пріоритет системам охолодження із замкненим циклом або низьким споживанням води. OpenAI пообіцяла публікувати інформацію про використання електрики й води та не покладатися на угоди про нерозголошення, які обмежували доступ громадськості до інформації про домовленості щодо дата-центрів.

За заявою OpenAI, мешканці громад мають отримувати можливість висловлюватися щодо проєктів, поки їхні плани ще можна змінити, а розробники мають нести відповідальність за виконання взятих зобов’язань. Компанія зазначила, що застосовуватиме ці принципи до кампусів, якими володіє та керує.

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Пропозиції для влади

OpenAI також оприлюднила політичний план, назвавши добровільні зобов’язання компаній важливим початковим кроком і закликавши владу встановити чіткі правила. Компанія запропонувала комісіям штатів із регулювання комунальних послуг вимагати від великих споживачів електроенергії покривати витрати, які вони створюють для мережі, та захищати інших клієнтів, якщо проєкт буде скорочено або скасовано.

Серед інших пропозицій — публічне звітування про використання води й енергії, рівень шуму та найм працівників, обмеження угод про нерозголошення, прискорення модернізації мереж передачі електроенергії та відновлення податкових стимулів для чистої електроенергії. У травні великі технологічні компанії, зокрема OpenAI, вже приєдналися до необов’язкової ініціативи Білого дому щодо покриття витрат на спорудження нових дата-центрів.

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