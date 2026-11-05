OpenAI在美国推出计算园区框架——The Hill

OpenAI在美国推出了一套建设数据中心的新框架，并在其公告中将其称为“计算园区”。这家ChatGPT开发商承诺承担与其项目相关的全部电力和基础设施成本，并在项目缩减或取消时提供财务担保，The Hill报道。

项目承诺

该公司还表示，将优先采用闭环或低耗水冷却系统。OpenAI承诺公布电力和用水信息，并且不依赖会限制公众获取数据中心相关协议资讯的保密协议。

OpenAI表示，社区居民应有机会在项目计划仍可修改时表达意见，而开发商应对履行其承诺负责。该公司指出，将把这些原则适用于其拥有并运营的园区。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

面向当局的建议

OpenAI还公布了一项政策计划，称企业自愿承诺是重要的初步步骤，并呼吁当局制定明确规则。该公司建议，州公用事业监管委员会应要求大型用电户承担其给电网带来的成本，并在项目缩减或取消时保护其他客户。

其他建议包括：公开报告用水和能源使用情况、噪音水平及员工招聘情况；限制保密协议；加快电力输电网络升级；以及恢复对清洁电力的税收激励措施。今年5月，包括OpenAI在内的大型科技公司已经加入白宫一项不具约束力的倡议，以承担建设新数据中心的成本。

关注我们在