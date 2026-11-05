Компания OpenAI представила в США новую рамку для строительства дата-центров, которые в своем сообщении назвала «вычислительными кампусами». Производитель ChatGPT обязался покрывать полную стоимость электроэнергии и инфраструктуры, связанных с его проектами, а также предоставлять финансовые гарантии на случай их сокращения или отмены, сообщает The Hill.

Обязательства по проектам

В компании также заявили, что будут отдавать приоритет системам охлаждения с замкнутым циклом или низким потреблением воды. OpenAI пообещала публиковать информацию об использовании электроэнергии и воды и не полагаться на соглашения о неразглашении, которые ограничивали бы доступ общественности к информации о договоренностях по дата-центрам.

Согласно заявлению OpenAI, жители общин должны получать возможность высказываться о проектах, пока их планы еще можно изменить, а разработчики должны нести ответственность за выполнение взятых обязательств. Компания отметила, что будет применять эти принципы к кампусам, которыми владеет и управляет.

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Предложения для властей

OpenAI также опубликовала политический план, назвав добровольные обязательства компаний важным первоначальным шагом и призвав власти установить четкие правила. Компания предложила, чтобы комиссии штатов по регулированию коммунальных услуг требовали от крупных потребителей электроэнергии покрывать расходы, которые они создают для сети, и защищать других клиентов, если проект будет сокращен или отменен.

Среди других предложений — публичная отчетность об использовании воды и энергии, уровне шума и найме работников, ограничение соглашений о неразглашении, ускорение модернизации сетей передачи электроэнергии и восстановление налоговых стимулов для чистой электроэнергии. В мае крупные технологические компании, в том числе OpenAI, уже присоединились к необязательной инициативе Белого дома по покрытию расходов на строительство новых дата-центров.

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