В Тель-Авиве, Израиль, в понедельник утром на улице Моше Даян были найдены мертвыми двое братьев с огнестрельными ранениями. По данным Jerusalem Post, предварительное расследование указывает, что один из мужчин мог застрелить другого, а затем покончить с собой.

Братьев нашли возле банка

Мужчины были братьями: одному было около 50 лет, другому — около 70. Их обнаружили возле центра для пожилых людей и входа в отделение банка. Рядом с местом происшествия нашли пистолет.

В 9:32 в региональный диспетчерский центр скорой помощи Маген Давид Адом поступило сообщение о двух раненых. Медики и парамедики, прибывшие на вызов, обнаружили мужчин на улице без сознания, без пульса и дыхания, после чего констатировали их смерть на месте.

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Полиция устанавливает обстоятельства

Местная жительница рассказала изданию Walla, что после звуков выстрелов сначала предположила возможный террористический нападение. По ее словам, вскоре в район прибыли машины скорой помощи.

На место прибыли сотрудники полицейского участка Южного Тель-Авива и следователи. Полиция начала расследование, чтобы установить обстоятельства стрельбы; по состоянию на время публикации, согласно источникам, оно продолжалось.

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