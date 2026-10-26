Великобритания ввела санкции против 15 военных командиров, лидеров военизированных формирований и сотрудников служб безопасности с обеих сторон конфликта в Судане. Как сообщает TimesLIVE, Лондон обвиняет их в сексуальном насилии, пытках и нападениях на гражданских лиц, связанных с падением города Эль-Фашер.

Кого касаются ограничения

Под санкции попали командиры Сил быстрого реагирования, Суданских вооруженных сил, а также лидеры вооруженных группировок, союзных армии. Британские власти назвали эти меры очередной попыткой привлечь к ответственности лиц, причастных к нарушениям.

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Исследование преступлений против гражданских лиц

Меры были объявлены через год после падения Эль-Фашера, столицы штата Северный Дарфур, ставшего одним из центров войны в Судане. Город пережил длительную осаду; поступали сообщения о массовых убийствах и масштабном сексуальном насилии.

Великобритания также сослалась на профинансированное ею исследование Центра информационной устойчивости. В нем, как утверждается, задокументированы систематическое уморение гражданских лиц голодом и связанное с конфликтом сексуальное насилие со стороны обеих воюющих сторон. Лондон пообещал дополнительно выделить 15 млн фунтов стерлингов на гуманитарную помощь Судану и поддержку пострадавших.

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