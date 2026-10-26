Wielka Brytania nałożyła sankcje na 15 dowódców wojskowych, przywódców formacji paramilitarnych i funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa z obu stron konfliktu w Sudanie. Jak podaje TimesLIVE, Londyn oskarża ich o przemoc seksualną, tortury i ataki na ludność cywilną związane z upadkiem miasta El Faszer.

Kogo dotyczą ograniczenia

Sankcje objęły dowódców Sił Szybkiego Wsparcia, Sudańskich Sił Zbrojnych, a także liderów ugrupowań zbrojnych sprzymierzonych z armią. Brytyjskie władze określiły te środki jako kolejną próbę pociągnięcia do odpowiedzialności osób zaangażowanych w naruszenia.

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Badanie dotyczące zbrodni przeciwko ludności cywilnej

Środki ogłoszono rok po upadku El Faszeru, stolicy stanu Darfur Północny, który stał się jednym z centrów wojny w Sudanie. Miasto przetrwało długotrwałe oblężenie; napływały doniesienia o masowych zabójstwach i przemocy seksualnej na szeroką skalę.

Wielka Brytania powołała się również na finansowane przez nią badanie Centrum Odporności Informacyjnej. Udokumentowano w nim, jak twierdzono, systematyczne głodzenie ludności cywilnej oraz związaną z konfliktem przemoc seksualną ze strony obu walczących stron. Londyn obiecał dodatkowo przeznaczyć 15 mln funtów szterlingów na pomoc humanitarną dla Sudanu i wsparcie poszkodowanych.

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