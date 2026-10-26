W Tel Awiwie w Izraelu w poniedziałek rano na ulicy Mosze Dajana znaleziono martwych dwóch braci z ranami postrzałowymi. Według Jerusalem Post wstępne śledztwo wskazuje, że jeden z mężczyzn mógł zastrzelić drugiego, a następnie odebrać sobie życie.

Braci znaleziono w pobliżu banku

Mężczyźni byli braćmi: jeden miał około 50 lat, a drugi około 70. Znaleziono ich w pobliżu centrum dla seniorów i wejścia do oddziału banku. W pobliżu miejsca zdarzenia znaleziono pistolet.

O godz. 9:32 regionalne centrum dyspozytorskie pogotowia Magen David Adom otrzymało zgłoszenie o dwóch rannych. Medycy i ratownicy medyczni, którzy przybyli na miejsce, znaleźli mężczyzn nieprzytomnych na ulicy, bez pulsu i oddechu, po czym stwierdzili ich zgon na miejscu.

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Policja ustala okoliczności

Miejscowa mieszkanka powiedziała Walla, że po usłyszeniu strzałów początkowo podejrzewała możliwy atak terrorystyczny. Według niej wkrótce potem do tej części miasta przybyły karetki pogotowia.

Na miejsce przybyli funkcjonariusze komisariatu policji w Południowym Tel Awiwie oraz śledczy. Policja wszczęła dochodzenie, aby ustalić okoliczności strzelaniny; według źródeł w chwili publikacji nadal ono trwało.

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