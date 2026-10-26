Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре решит, заключать ли сделку с Ираном или возобновлять военные действия против Тегерана. Об этом он сказал в интервью Fox News, сообщает CNBC.

Трамп заявил, что для Вашингтона настало время принимать решения: он рассматривает возможность «покончить с этим», что, по его словам, было бы легко, или заключить сделку. Ранее он говорил, что американские удары по Ирану не будут возобновлены до промежуточных выборов в США 3 ноября. Последние подтвержденные удары США по Ирану произошли 1 сентября.

Возможные цели и ответ Тегерана

Трамп также назвал гору Пикэкс потенциальной целью США. По его словам, это глубоко расположенный объект, связанный с иранской ядерной программой. Президент США повторил утверждение, что Вашингтон располагает подробной информацией о деятельности на этом объекте, а три других ядерных объекта были уничтожены.

Тегеран заявляет, что готовит военный ответ на возможные атаки США. Глава военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции Али Озмаеи ранее заявил, что Иран ждет момента, когда сможет потопить американские военные корабли.

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Переговоры и Ормузский пролив

Представители Катара, который участвует в посреднических усилиях между Вашингтоном и Тегераном, в воскресенье посетили Тегеран. В понедельник руководство Ирана также должно встретиться в иранской столице с высокопоставленными представителями Саудовской Аравии, Турции и Пакистана.

Одним из главных очагов напряженности остается Ормузский пролив — важный маршрут мировой торговли. Вашингтон и Тегеран неоднократно заявляли, что контролируют этот водный путь, хотя общие торговые потоки там существенно ограничены. В начале октября в проливе затонул контейнеровоз под флагом Сингапура после попадания неопознанного снаряда и пожара.

На фоне нарушений судоходства и глобального дефицита мощностей по переработке нефти цены на энергоносители остаются повышенными. Это происходит несмотря на заявление Трампа о том, что потоки сырой нефти вернулись к довоенному уровню.

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