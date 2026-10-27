27 октября на избирательных участках в Израиле во время выборов в 26-й Кнессет образовались длинные очереди. В частности, о длительном ожидании сообщали в небольших общинах возле границы с сектором Газа. Человек, обозначенный инициалом A., рассказал, что покинул участок после 45 минут ожидания и решил вернуться вечером. Об этом сообщает Jerusalem Post.

В Офакиме охранник на одном из избирательных участков попросил группу людей, которая, вероятно, была одной семьей, проходить по одному. В очереди также стояла девочка примерно восьми лет, которая спросила отца, может ли пойти с ним в кабинку для голосования.

День голосования в Офакиме

По данным издания, день выборов собрал десятки тысяч людей не только на избирательных участках, но и в торговых и развлекательных центрах. В новом торговом центре Офакима магазины были открыты и заполнены покупателями. Там работали супермаркет, магазин бытовой техники, магазин орехов и сладостей и магазин товаров для детей.

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В местном кафе посетители обсуждали политику, в том числе деятельность министров и депутатов Кнессета, которые покидают свои должности. Один из мужчин сообщил, что ждет звонка, чтобы отвезти кого-то на избирательный участок.

Заявление о предложении денег

Издание также приводит рассказ женщины из Йерухама, которая заявила, что перед входом на избирательный участок ей предложили 500 шекелей за голосование за определенную партию. По ее словам, она отказалась. Возле другого избирательного участка, расположенного рядом со школой, женщина с мегафоном агитировала прохожих поддержать партию, которой она симпатизировала.

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