以色列议会选举出现长队——《耶路撒冷邮报》

10月27日，以色列在举行第26届议会选举期间，投票站出现了长队。尤其是在加沙地带边境附近的小型社区，有人报告等待时间很长。一名以首字母A.标示的人表示，其等待45分钟后离开了投票站，并决定晚上再回来。《耶路撒冷邮报》对此进行了报道。

在奥法基姆，一个投票站的保安要求一群可能是一家人的人逐个进入。队伍中还有一名约八岁的女孩，她问父亲是否可以和他一起进入投票亭。

奥法基姆的投票日

据该报报道，选举日不仅让数万人来到投票站，也吸引他们前往购物和娱乐中心。奥法基姆的新购物中心内，商店均已营业且挤满顾客。那里有一家超市、一家家电商店、一家坚果和糖果店以及一家儿童用品店。

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在当地一家咖啡馆，顾客讨论了政治，包括即将离任的部长和议会议员的工作。其中一名男子表示，他正在等电话，以便开车送人去投票站。

关于提供金钱的声明

该报还援引一名来自耶鲁哈姆的女子的说法。她称，在进入投票站前，有人提出给她500谢克尔，条件是她投票给某个政党。她说自己拒绝了。在另一处位于学校旁边的投票站附近，一名手持扩音器的女子劝说路人支持她所同情的政党。

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