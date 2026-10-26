Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że wkrótce zdecyduje, czy zawrzeć porozumienie z Iranem, czy wznowić działania wojskowe przeciwko Teheranowi. Powiedział o tym w wywiadzie dla Fox News, informuje CNBC.

Trump oświadczył, że dla Waszyngtonu nadszedł czas na podejmowanie decyzji: rozważa możliwość „skończenia z tym”, co, jak powiedział, byłoby łatwe, albo zawarcia porozumienia. Wcześniej mówił, że amerykańskie uderzenia na Iran nie zostaną wznowione do wyborów połówkowych w USA 3 listopada. Ostatnie potwierdzone amerykańskie uderzenia na Iran miały miejsce 1 września.

Możliwe cele i odpowiedź Teheranu

Trump wskazał również górę Pickaxe jako potencjalny cel USA. Według niego jest to głęboko położony obiekt związany z irańskim programem nuklearnym. Prezydent USA powtórzył twierdzenie, że Waszyngton ma szczegółowe informacje o działalności w tym obiekcie, a trzy inne obiekty nuklearne zostały zniszczone.

Teheran twierdzi, że przygotowuje odpowiedź wojskową na możliwe ataki USA. Dowódca sił morskich Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Ali Ozmaei powiedział wcześniej, że Iran czeka na moment, w którym będzie mógł zatopić amerykańskie okręty wojenne.

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Negocjacje i Cieśnina Ormuz

Przedstawiciele Kataru, który uczestniczy w działaniach mediacyjnych między Waszyngtonem a Teheranem, odwiedzili Teheran w niedzielę. W poniedziałek kierownictwo Iranu ma również spotkać się w stolicy Iranu z wysokimi urzędnikami z Arabii Saudyjskiej, Turcji i Pakistanu.

Jednym z głównych źródeł napięcia pozostaje Cieśnina Ormuz — ważny szlak światowego handlu. Waszyngton i Teheran wielokrotnie oświadczały, że kontrolują ten szlak wodny, choć ogólne przepływy handlowe są tam znacznie ograniczone. Na początku października w cieśninie zatonął kontenerowiec pod banderą Singapuru po trafieniu niezidentyfikowanym pociskiem i pożarze.

Wobec zakłóceń w żegludze i globalnego niedoboru mocy przerobowych ropy ceny energii pozostają podwyższone. Dzieje się tak mimo oświadczenia Trumpa, że przepływy ropy naftowej powróciły do poziomu sprzed wojny.

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