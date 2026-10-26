Трамп заявив, що невдовзі вирішить щодо угоди або військових дій проти Ірану — CNBC

Президент США Дональд Трамп заявив, що невдовзі вирішить, чи укладати угоду з Іраном, чи відновлювати військові дії проти Тегерана. Про це він сказав в інтерв’ю Fox News, повідомляє CNBC.

Трамп заявив, що для Вашингтона настав час ухвалювати рішення: він розглядає можливість «завершити це», що, за його словами, було б легко, або укласти угоду. Раніше він казав, що американські удари по Ірану не відновлюватимуть до проміжних виборів у США 3 листопада. Останні підтверджені удари США по Ірану відбулися 1 вересня.

Можливі цілі та відповідь Тегерана

Трамп також назвав гору Пікекс потенційною ціллю США. За його словами, це глибоко розташований об’єкт, пов’язаний з іранською ядерною програмою. Президент США повторив твердження, що Вашингтон має докладну інформацію про діяльність на цьому об’єкті, а три інші ядерні об’єкти було знищено.

Тегеран заявляє, що готує військову відповідь на можливі атаки США. Керівник військово-морських сил Корпусу вартових ісламської революції Алі Озмаеї раніше заявив, що Іран очікує моменту, коли зможе потопити американські військові кораблі.

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Переговори та Ормузька протока

Представники Катару, який бере участь у посередницьких зусиллях між Вашингтоном і Тегераном, у неділю відвідали Тегеран. У понеділок керівництво Ірану також має зустрітися в іранській столиці з високопосадовцями Саудівської Аравії, Туреччини та Пакистану.

Одним із головних осередків напруження лишається Ормузька протока — важливий маршрут світової торгівлі. Вашингтон і Тегеран неодноразово заявляли, що контролюють цей водний шлях, хоча загальні торговельні потоки там істотно обмежені. На початку жовтня в протоці затонув контейнеровоз під прапором Сінгапуру після влучання невстановленого снаряда та пожежі.

На тлі порушень судноплавства й глобального дефіциту потужностей з переробки нафти ціни на енергоносії залишаються підвищеними. Це відбувається попри заяву Трампа, що потоки сирої нафти повернулися до довоєнного рівня.

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