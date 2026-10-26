美国总统唐纳德·特朗普表示，他将很快决定是与伊朗达成协议，还是恢复针对德黑兰的军事行动。他在接受福克斯新闻采访时作出这一表态，CNBC报道。

特朗普表示，华盛顿到了作出决定的时候：他正在考虑“结束这一切”，而他称这将很容易，或者达成协议。他此前表示，在11月3日美国中期选举前，不会恢复美国对伊朗的打击。美国最近一次得到确认的对伊朗打击发生在9月1日。

可能的目标与德黑兰的回应

特朗普还将皮克斯山列为美国的潜在目标。据他所述，这是一处深埋设施，与伊朗核计划有关。这位美国总统重申，华盛顿掌握该设施活动的详细信息，另外三处核设施已被摧毁。

德黑兰表示，正准备对美国可能发动的袭击作出军事回应。伊斯兰革命卫队海军司令阿里·奥兹马埃此前表示，伊朗正等待能够击沉美国军舰的时机。

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谈判与霍尔木兹海峡

参与华盛顿与德黑兰之间调解努力的卡塔尔代表周日前往德黑兰访问。周一，伊朗领导层还将在伊朗首都与来自沙特阿拉伯、土耳其和巴基斯坦的高级官员会面。

霍尔木兹海峡仍是主要紧张焦点之一，它是全球贸易的重要航线。华盛顿和德黑兰多次表示控制着这条水道，尽管当地总体贸易流量受到显著限制。10月初，一艘悬挂新加坡国旗的集装箱船在海峡内遭不明炮弹击中并起火后沉没。

在航运受扰以及全球石油炼制能力短缺的背景下，能源价格仍处于高位。尽管特朗普表示原油流量已恢复至战前水平，情况仍然如此。

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