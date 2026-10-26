В Дьютве в провинции Восточный Кейп в ЮАР смертельно ранили из огнестрельного оружия 63-летнего советника местного муниципалитета Мбхаше Эрнеста Фипазу. Как сообщает TimesLIVE, нападение произошло в пятницу вечером в его усадьбе в местности Бенде на административной территории Талени.

Обстоятельства нападения

По данным полиции, около 19:30 к дому Фипазы пришли двое неизвестных и поссорились с ним. Спор перерос в физическую стычку, после чего один из нападавших, по версии правоохранителей, достал огнестрельное оружие и смертельно ранил советника.

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Полиция также заявила, что нападавшие угрожали оружием сыну погибшего и требовали выдать огнестрельное оружие Фипазы. Им показали сейф, который они взломали, но оружия там не нашли, после чего скрылись.

Расследование

Полиция Восточного Кейпа расследует дело об убийстве и ограблении дома. Представительница полиции, бригадир Нобунту Гантана, сообщила, что подозреваемых пока не задержали. Комиссар полиции провинции генерал-лейтенант Вуйисиле Нката осудил убийство и заявил о привлечении максимальных ресурсов для усиления местной следственной группы.

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