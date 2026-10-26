63-letni radny lokalnej gminy Mbhase Ernest Fipaza został śmiertelnie postrzelony w Dutywa w prowincji Przylądkowej Wschodniej w RPA. Jak podaje TimesLIVE, atak miał miejsce w piątek wieczorem w jego posiadłości w miejscowości Bende na terytorium administracyjnym Taleni.

Okoliczności ataku

Według policji około godziny 19:30 do domu Fipazy przyszło dwóch niezidentyfikowanych mężczyzn i pokłóciło się z nim. Spór przerodził się w fizyczną bójkę, po której jeden z napastników, według organów ścigania, wyciągnął broń palną i śmiertelnie ranił radnego.

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Policja poinformowała również, że napastnicy grozili bronią synowi zmarłego i żądali wydania broni palnej Fipazy. Pokazano im sejf, który wyłamali, lecz nie znaleźli w nim broni, po czym uciekli.

Śledztwo

Policja Przylądka Wschodniego prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa i rabunku domu. Rzeczniczka policji, brygadier Nobuntu Gantana, poinformowała, że podejrzani nie zostali jeszcze zatrzymani. Komisarz policji prowincji, generał porucznik Vuyisile Nkhata, potępił zabójstwo i oświadczył, że zaangażowano maksymalne zasoby, aby wzmocnić lokalny zespół śledczy.

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