У ПАР застрелили 63-річного муніципального радника — TimesLIVE

У Д'ютві в провінції Східний Кейп у ПАР смертельно поранили з вогнепальної зброї 63-річного радника місцевого муніципалітету Мбхаше Ернеста Фіпазу. Як повідомляє TimesLIVE, напад стався у п'ятницю ввечері в його садибі в місцевості Бенде, що в адміністративній території Талені.

Обставини нападу

За даними поліції, близько 19:30 до будинку Фіпази прийшли двоє невідомих і посварилися з ним. Суперечка переросла у фізичну сутичку, після чого один із нападників, за версією правоохоронців, дістав вогнепальну зброю та смертельно поранив радника.

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Поліція також заявила, що нападники погрожували зброєю синові загиблого та вимагали видати вогнепальну зброю Фіпази. Їм показали сейф, який вони зламали, але зброї там не знайшли, після чого втекли.

Розслідування

Поліція Східного Кейпу розслідує справу про вбивство та пограбування будинку. Речниця поліції, бригадирка Нобунту Гантана, повідомила, що підозрюваних ще не затримали. Комісар поліції провінції генерал-лейтенант Вуйісиле Нката засудив убивство та заявив про залучення максимальних ресурсів для посилення місцевої слідчої групи.

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