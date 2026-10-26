В Лахоре, Пакистан, генеральный план Лахорского дивизиона до 2050 года может рекомендовать значительные штрафы, плату за изменение целевого назначения земли или другие меры перед легализацией незаконных жилищных схем. Это будет касаться застроек, созданных в зеленых зонах, которые впоследствии решениями правительства перевели в коричневые зоны — территории жилого и смешанного использования.

В то же время жилищные схемы, которые до сих пор расположены в зеленых зонах, не будут легализованы. Как сообщает Dawn, в отношении таких застроек должны приниматься меры.

Санкции для застройщиков

Чиновник столичного подразделения Управления развития Лахора объяснил изданию, что во многих незаконных жилищных схемах владельцы участков быстро построили дома и поселились в них. Там также обустроили коммерческие объекты для нужд жителей.

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После перевода части зеленых зон в категорию жилого и смешанного использования законные застройщики столкнулись с трудностями при продаже участков. По словам чиновника, они покупали землю по более высоким ценам и вкладывали средства в ее освоение. Предлагаемые санкции должны наказать девелоперов, застраивавших зеленые зоны до изменения их статуса, и защитить интересы тех, кто развивал проекты законно.

Статус плана

В феврале руководящий орган Управления развития Лахора разрешил столичному подразделению завершить работу над планом после переговоров с консультантами о расходах в размере 320 млн пакистанских рупий. В настоящее время вопросы городского планирования региона регулирует пересмотренный план Лахорского дивизиона 2016 года.

План до 2050 года завершили в 2022 году, однако его оспорили в Высоком суде Лахора, который в январе 2023 года приостановил его действие. Документ предусматривает новый городской центр в Гульберге и охватывает Лахор, Шейхупуру, Касур и Нанкана-Сахиб. На прошлой неделе экологический департамент совместно с Управлением развития Лахора провел общественные слушания по экологическим аспектам проекта.

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