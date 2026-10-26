Бывшая премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн получила должность преподавательницы и наставницы в Сиднейском университете в Австралии. Как сообщает ABC News Australia, 46-летняя Ардерн будет работать на факультете медицины и здравоохранения в качестве профессора-практика.

Направления работы

В университете заявили, что ее работа будет сосредоточена на эмпатичном лидерстве, социальной сплоченности и гражданском доверии. Ардерн также будет искать новые подходы к решению глобальных проблем в сфере здравоохранения, инклюзии и благополучия.

Она будет проводить гостевые лекции и мастер-классы. В то же время университет уточнил, что эта должность не предусматривает преподавательской работы на полную ставку.

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Заявления Ардерн и университета

Ардерн сказала, что после завершения работы на должности главы правительства она особенно сосредоточилась на теме лидерства и на том, как лучше поддерживать и поощрять лидеров, способных отвечать на многочисленные глобальные вызовы.

Вице-канцлер и президент Сиднейского университета Марк Скотт заявил, что давно восхищается мужеством и человечностью, которые Ардерн демонстрировала в общественной жизни. По его словам, студенты получат возможность учиться у бывшей премьер-министра, имеющей значительный опыт в сфере публичного лидерства и служения.

Джасинда Ардерн возглавляла правительство Новой Зеландии в 2017–2023 годах. Во время ее каденции она руководила страной в период теракта в Крайстчерче, извержения вулкана Уакаари/Уайт-Айленд и пандемии COVID-19.

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