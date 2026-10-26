Експрем’єрка Ардерн отримала посаду в Сіднейському університеті — ABC News Australia

Колишня прем’єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн отримала посаду викладачки та менторки в Сіднейському університеті в Австралії. Як повідомляє ABC News Australia, 46-річна Ардерн працюватиме на факультеті медицини та охорони здоров’я як професорка-практики.

Напрями роботи

В університеті заявили, що її робота буде зосереджена на емпатичному лідерстві, соціальній згуртованості та громадянській довірі. Ардерн також шукатиме нові підходи до розв’язання глобальних проблем у сфері охорони здоров’я, інклюзії та добробуту.

Вона проводитиме гостьові лекції та майстер-класи. Водночас університет уточнив, що ця посада не передбачає викладацької роботи на повну ставку.

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Заяви Ардерн та університету

Ардерн сказала, що після завершення роботи на посаді глави уряду особливо зосередилася на темі лідерства та на тому, як краще підтримувати і заохочувати лідерів, здатних відповідати на численні глобальні виклики.

Віцеканцлер і президент Сіднейського університету Марк Скотт заявив, що давно захоплюється мужністю та людяністю, які Ардерн демонструвала у публічному житті. За його словами, студенти матимуть змогу навчатися у колишньої прем’єр-міністерки, яка має значний досвід у сфері публічного лідерства та служіння.

Джасінда Ардерн очолювала уряд Нової Зеландії у 2017–2023 роках. Під час її каденції вона керувала країною в період теракту в Крайстчерчі, виверження вулкана Вакаарі-Вайт-Айленд і пандемії COVID-19.

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